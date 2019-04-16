中國政府施壓 香港記協：新聞自由公眾評分創新低

2019-04-16 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港記者協會今日（16）公布最新的「新聞自由指數」，報告顯示2018年香港的新聞自由度中，公眾評分部分創下歷年新低，跌幅也是歷年最高。平均每五名記者，就有一名曾因撰寫香港獨立相關議題而受上級施壓，人民也多認為北京當局介入新聞自由。

報告分為公眾與新聞從業員兩部分，公眾對於新聞自由的評分從2013年的49.4分，降至2018年的45分，為歷年新低。評分標準有「新聞傳媒發揮監察的功效」、「是否有足夠法例確保新聞記者採訪時可以順利獲取所需資訊」、「本港新聞傳媒立場取態的多元化程度」等。其中有六成多的公眾受訪者認為，政府拒絕為外國記者會副主席馬凱工作簽證續期，對香港新聞自由構成損害。

新聞從業員部分的指數較2017年上升 0.6分，成為40.9分，但香港大學民意研究計劃認為此變化在統計學上並未達顯著，可將指數視為與去年相仿。在535名受訪記者中，81%的新聞工作者認爲，香港新聞自由比一年前倒退，平均每五名記者，就有一名曾因撰寫香港獨立相關議題而受上級施壓，而對新聞自由有損害的事件中，大部分都與北京當局有關，自我審查及中央政府是主要壓力來源。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/