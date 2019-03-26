香港新聞自由度下跌 無國界記者組織：過半港媒老闆在中國做生意

2019-03-26 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）昨發布「中國追求的世界傳媒新秩序」報告，闡述中國過去十年控制境外資訊的策略。該報告提及，香港新聞自由度大幅下跌，逾半香港媒體經營者更在中國有經濟利益，或是人大、政協機關一員。

香港《明報》報導，無國界記者組織的這份報告指出，中國致力建立和主宰「世界傳媒新秩序」，透過在國際媒體賣廣告、滲透外媒等手段阻止來自國內外的各項批評，甚至以人身恐嚇方式令異議者「噤聲」。

此外，報告指出，香港的新聞自由度大幅下跌，由2002年排名全球18位，下跌到去年的70位；香港傳媒的主管機關「用各種方式向媒體施壓」，一半以上的香港媒體經營者更在中國有經濟利益，或是人大、政協機關一員。

香港記者協會副主席任美貞表示，占中運動後中國不只「遙控」香港媒體，很多時候已「直接坐上司機位」，例如無線電視現已由中國商人黎瑞剛做大股東。

任美貞說，占中後可見香港的輿論空間整體縮小，近年不只新聞自由受限，中國異議作家馬建一度被拒在香港中環的「大館」演講，可見不須北京指令，港人已自動滅聲，「以前說新聞自由、傳媒滅聲，現時已是市民、機構自劃紅線」。

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