太空耕田法？衛星拍下農地照片 AI分析後無人拖拉機自動收割

2019-04-16 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕在AI人工智慧蓬勃發展下，許多產業都看見了新的轉型道路。日本即將進行一個新實驗，利用人工衛星拍下的大量農地照片，讓AI學習分析後自動判斷灌溉與收割的時期，之後即可讓無人拖拉機自動開始工作。

據《NHK》報導，歐洲的人工衛星「哨兵2號」（Sentinel-2）於離地800公里上空的軌道運行，每天拍下大量衛星照片，且可供大眾免費公開使用，可用於森林監測、土地覆蓋變化偵測、天然災害管理等遙測服務。

而日本愛知縣豐橋市的公司「Science Create」的研究員勝間亮，將在這個月進行一項新實驗。勝間亮在農地設置1.8公尺的金屬絲網，用來反彈衛星訊號，讓衛星拍下的農地照片出現一塊白點，在衛星照片公布在網路上後，再讓AI藉由白色區塊，迅速辨別出該農地的衛星照片，並對該地進行分析學習，藉由地表的變化來判斷灌溉與收穫農作物的時期。

勝間亮表示，未來的目標是讓AI能將判讀結果傳送至無人拖拉機，再讓無人拖拉機根據指示開始工作並自動收割農作物，「說不定未來的世代能靠太空傳來的資訊，以及AI來進行農耕」。

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