白宮將抵制國民逾期滯留率高的國家 並收緊學生與投資簽證條件

2019-04-16 00:19

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報十四日報導，美國總統川普與其首席幕僚群考慮推動新規，以抵制所屬公民持短期觀光簽證入美卻熱衷逾期滯留的國家。同時，白宮也企圖嚴格限制學生與投資簽證。報導說，相關舉動旨在追求川普政府最野心勃勃的移民目標：防止可能使用美國公共福利的移民入境或成為美國公民。

根據美國國土安全部資料，川普政府將鎖定短期觀光簽證高滯留率的國家公民，這些國家包括奈及利亞、查德、厄利垂亞、賴比瑞亞以及獅子山共和國。官員透露，美國將通知這些國家政府，若不扭轉該趨勢，未來相關簽證的期限恐將縮短或更難取得。他們說，雖然尚未研擬禁令，然而高滯留率的國家公民最終恐完全被禁止入境。

白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）指出，美國政府將「降低簽證與免簽證計畫的逾期滯留率視為優先要務，而且眾所周知，政府致力確保落實移民福利法規，以保護美國納稅人」。

美國政府目前考慮的相關規範也包括緊縮外國投資人取得簽證的投資條件，尤其是鄉村地區。報導指出，預料將頒布新規，取消部份持H-1B簽證的專業技術人士之配偶工作授權。美國政府也計畫設定學生簽證的最長「授權停留」（authorized stay）期。

報導說，移民是川普施政的核心議題，相關舉動顯示，川普政府收緊移民法律架構的企圖已超越廣被討論的美墨邊境問題。川普高階顧問米勒（Stephen Miller）對國土安全部主管無法制定強硬移民規範的不滿，導致數名有關單位主管，包括國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）去職。

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