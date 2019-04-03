白宮被爆濫發安全許可 川普女婿疑走後門取得

2019-04-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕白宮安全部門主管向國會披露總統川普的高層官員濫發白宮安全許可給至少廿五人，這些人的安全許可申請均因在背景審查中的「不合格問題」遭安全部門拒絕，其中包括川普的女婿、現任白宮高級顧問庫希納。

25人申請被拒 高層卻施壓放水

民主黨掌控的聯邦眾議院政府改革暨監管委員會主席、民主黨籍議員康明斯一日公布上月廿三日與白宮人事安全辦公室主管紐波德（Tricia Newbold）私下訪談的備忘錄，指她彙整了一份至少廿五人名單，這些人的安全許可申請原本在去年就已遭拒絕，拒絕的理由包括「外國影響、利益衝突、個人行為疑慮、財務問題、用藥和犯罪行為」；不過，她的上司、人事安全辦公室主任克萊恩（Carl Kline）後來不依照正常程序，推翻下屬的決定，給予這些人安全層級授權。

這份備忘錄並未指名是哪廿五人，僅說包括「兩名現任白宮高層官員」，以及包商、總統辦公室工作人員。紐約時報指其中一人是川普女婿、白宮高級顧問庫希納。

紐波德說，其中一名高官被拒絕理由是在外界僱用關係或生意，與其在總統辦公室職位涉及業務，可能有受外國影響之虞；克萊恩以相關活動「發生在進入政府之前」為由推翻；另一名高官的申請案遭拒後，克萊恩也指示下屬放手、並立即批准。

紐波德是年資十八年的資深文官，備忘錄指出，她認為濫發安全許可已是「系統性」問題，向上級反應無果後，決定向國會揭發。

康明斯說，最快二日將發出首張傳票，要求白宮提供核發庫希納、川普女兒伊凡卡、國安顧問波頓等九人安全許可過程相關檔案配合調查，了解此事是否危及國家機密。

庫希納一日晚間回應，表示他在白宮的這幾年，一直被指控各種不同的事情，「所有這些事情最後都是不實的」。白宮並未評論。

白宮律師西波隆曾經多次表示，核發安全許可的決定權「專屬於」總統辦公室，國會的要求是「前所未見」且「侵犯職權」。該委員會副主席、共和黨議員喬丹批評康明斯的調查行動是「黨派攻擊」。

共和黨議員間流傳的回應文件中指紐波德是心懷不滿的白宮職員；而且總統行政辦公室五千名員工中僅約四、五人的安全許可申請因為「非常嚴重理由」被拒絕，被她「小題大作」。

紐波德說，她循內部管道反映後，一月間被以文件未依要求掃描成適當格式為由停職十四天報復；二月復職後就被上級禁止參與安全審核、解除她主管職。克萊恩現已調任國防部。

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