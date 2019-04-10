川普重組國安團隊 美秘勤局長換人

2019-04-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國白宮八日證實，現任秘密勤務局局長艾勒斯（Randolph "Tex" Alles）即將離職，秘勤局長一職五月將由秘勤局官員莫瑞（James M. Murray）接任。隸屬國土安全部的秘勤局，主責保護美國總統、訪美外國元首的安全。上月底，美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園，甫遭一名攜帶裝有惡意程式隨身碟的中國女子擅闖，引發秘勤局內部騷動。

白宮沒有提及海湖莊園事件與艾勒斯的離職有關，僅讚揚艾勒斯擔任秘勤局長逾兩年多來表現出色，「總統感謝艾勒斯為國家服務四十年」。艾勒斯八日致信同僚，指稱自己並非被開除，早在幾週前就被川普當局告知，整個國土安全部領導階層都將出現異動，「總統指示領導層有序交接；我只惋惜，當前仍未能處理完所有工作」。

國土安全部長尼爾森七日證實她將在十日離職，國土安全部長一職預計由海關與邊境保護局（CBP）局長麥克利南代理。紐約時報指出，川普對於美墨邊界非法移民人數持續暴增的現況相當不滿，遂決定改組一支能在移民政策上「更強硬」的國安團隊。知情政府官員告訴紐時，至少二至四名親近尼爾森的國安高層很快將被撤換，這些人也都是前國土安全部長、後來出任白宮幕僚長凱利的人馬，凱利去年底就因為與川普關係緊張而離職。

川普五日決定取消提名維特洛出任移民暨海關執法局（ICE）局長；移民暨海關執法局同樣隸屬國土安全部。紐時說，預期國籍暨移民局（USCIS）局長西斯納（L. Francis Cissna）和他的副手凱維芮克（Kathy Nuebel Kovarik），以及國土安全部法律顧問米特尼克（John Mitnick）近日也將遭到撤換。白宮也對尼爾森在法律上的第一順位繼任者、國土安全部代理副部長格雷迪（Claire Grady）施壓，要求她辭職，好讓麥克利南能順利接任國土安全部長。

移民政策強硬派米勒坐大

華盛頓郵報與紐時不約而同指出，川普力推更強硬的移民政策與白宮高級政策顧問米勒（Stephen Miller）坐大有關；米勒對非法移民向來持強硬立場，抨擊國土安全部官員怠惰，而川普已多次揚言將關閉美墨邊界。

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