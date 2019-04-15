川普3個月募得逾9億連任資金 民主黨2對手相加仍輸

2019-04-15 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於2017年就職當天，就立刻申報競選連任募款計畫，今日川普競選團隊更主動向媒體透露，今年度光是前3個月所募得的金額，就已超過3千萬美元（約9億2530萬元台幣），目前民主黨兩位主要競爭對手的募得款項總和也比不過。

綜合媒體報導，川普競選團隊向《美聯社》透露，今年度的前3個月川普競選連任的募款就已超過3千萬美元，加上先前所募得的款項，目前競選金庫現金量已達4080萬美元（約12.6億元台幣）。這與共和黨全國委員會的募款金額幾乎相當。今年首季共和黨全國委員會已募得4580萬美元（約14.1億元台幣）。川普競選團隊也指出，99%的募款均為200美元（約6170元台幣）以下的單筆捐款，平均每筆捐款為34.26美元（約1057元台幣）。

相比之下，目前民主黨方面較有吸金能力的候選人為佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）以及加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris），但兩人目前僅各自募得1800萬美元（約5.5億元台幣）及1200萬美元（約3.7億元台幣），兩人加在一起仍比不上目前川普的募款金額。

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