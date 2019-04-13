美要求引渡維基解密創辦人 恐掀空前法律攻防戰

2019-04-13 17:34

〔中央社〕維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）在英國突遭逮捕後，是否將他引渡美國爭議已然浮上檯面，料將掀起史無前例的法律與政治鬥爭。

47歲的澳洲公民亞桑傑是在厄瓜多撤銷對他的庇護後，11日於英國倫敦厄瓜多大使館內遭英警逮捕，他在此躲藏近7年時間。美國有關當局宣布以共謀駭入國防部電腦的罪名，起訴亞桑傑。

若在美方指控下被判有罪，亞桑傑可能面臨5年徒刑。美國要求引渡亞桑傑，預定5月2日開庭審理。

美聯社報導，英國在野黨工黨今天敦促政府勿將亞桑傑交給美方。

英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）推文表示，美國起訴亞桑傑是因為他披露美國在「伊拉克與阿富汗犯下殘暴行徑的證據」。工黨的影子內閣內政部長艾波特（Diane Abbott）則說，此案關乎「他（亞桑傑）揭發會讓美國軍方與維安機構蒙羞的事情」。

專攻引渡的律師凱斯（Ben Keith）表示，法院不會以對亞桑傑不利證據來評斷他是否有罪，但會仔細審查他被美國指控的罪行在英國是否算犯罪。他說：「最有可能的結果就是，他將被引渡至美國。」

另一方面，瑞典2017年放棄對亞桑傑的性侵調查，但若決定繼續追究，他可能面臨第2個引渡要求。

凱斯說，假如瑞典也提出引渡要求，將交由英國內政大臣決定優先順序。按照慣例，通常會首先執行第一個提出的要求，但官方保有一些彈性空間。

路透社報導，一名美國政府官員今天表示，美方檢察官要在不到2個月時間內，向英國有關當局提交最終且詳細的刑事案件請求，證明有正當理由引渡亞桑傑。

這位要求匿名的官員透露，美國有關單位已將有關引渡亞桑傑到美國的臨時逮捕令寄給英國。

假使亞桑傑在引渡法庭上輸了，他仍能多次上訴，最終或許能讓他的案件獲得歐洲人權法院（European Court of Human Rights）關注。

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