庇護終止 維基解密創辦人被捕

2019-04-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國警方十一日在厄瓜多政府撤銷對維基解密網站（Wikileaks）創辦人阿山吉（Julian Assange，見圖，路透）的庇護後，依據美國政府對他起訴的「共謀入侵政府電腦」罪名，在厄瓜多駐英大使邀請下，進入阿山吉躲藏近七年的倫敦駐厄瓜多大使館，逮捕滿頭白髮的阿山吉，將他拖出使館送上警車。阿山吉被捕時情緒失控，不斷高喊「這是非法的，我不離開」。他隨後出庭，法官裁定他違反二○一二年保釋規定，面臨最高一年的刑期。他五月二日也將依美國引渡要求出席受審。

涉洩美機密 阿山吉成眼中釘

美國司法部十一日表示，阿山吉於二○一○年與前美軍變性士兵曼寧（Chelsea Manning）共謀，入侵美國政府電腦，洩漏美國軍事及外交文件，將面臨最高五年徒刑。維基解密當年披露超過七十萬份美國機密文件、影片與外交電文，阿山吉自此成為美國眼中釘。當今美國國務卿、二○一七年任職中央情報局局長的龐皮歐當時就指控，維基解密是俄國教唆的「非國家敵對情報機構」。

現年四十七歲的阿山吉，被控於一○年在瑞典首都斯德哥爾摩犯下性侵等罪行，同年國際刑警組織對他發出「紅色通報」逮捕令。阿山吉則反稱性侵指控有政治動機，目的是要把他引渡到美國。自一二年起，他一直躲在厄瓜多使館內尋求政治庇護，儘管瑞典檢方一七年已中止調查，但他仍在館內足不出戶，繼續躲避英國警方及美國檢方追緝。

不過，在厄國新總統莫雷諾上任後，因改走親美路線，使得阿山吉與厄國關係惡化。莫雷諾近日指稱，阿山吉一再違反國際公約及庇護條款，包括公布梵蒂岡機密文件，干涉他國內政，已決定撤回他的庇護身分，但他已要求英國保證不會將阿山吉引渡至可能面臨死刑的國家。

若美國要求引渡阿山吉，英國法院將須審視，其過程可能耗費數月或數年。對此，維基解密抨擊，厄國非法終止阿山吉的政治庇護，違反國際法。同樣因披露美國國家安全局竊聽計畫而逃亡至莫斯科接受庇護的NSA包商前雇員史諾頓，痛批這是新聞自由的黑暗時刻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/