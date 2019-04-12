斯洛伐克記者謀殺懸案 前軍人承認犯案

2019-04-12 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕去年斯洛伐克記者庫恰克調查政府密情報導，慘遭殺人滅口，連未婚妻也逃不了魔掌；如今案情出現突破，原來動手殺人的嫌犯，竟從商人變為前軍人，而這名殺手也承認自己犯下這件謀殺案。

綜合外電報導，斯洛伐克27歲的記者庫恰克（Jan Kuciak）因調查政府高層與黑手黨關係的報導，和未婚妻瑪蒂娜（Martina Kusnirova）於2018年2月在首都布拉迪斯家中被槍殺。

被謀殺前幾個月，庫恰克接到斯洛伐克最傑出商人之一瑪麗安（Marianne Cochner）打來的電話，這通電話讓庫恰克感到非常不安，因此警方鎖定這名商人為及其他3位嫌疑人，分別是被指控收錢殺人的前警官、前軍人馬塞克（Miroslav Marcek），和一位與庫恰克有聯繫的翻譯，據媒體報導，這名翻譯也有殺人前科。

但在近期案情出現突破，涉案的前軍人馬塞克承認他犯下這起雙重謀殺案；警察與潛水員正在河邊尋找武器及證據。

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