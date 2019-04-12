印度大選爆衝突造成黨工2死 安德拉邦要求重啟選舉

2019-04-12 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕印度昨天（11日）開始舉行第1輪國會大選，不過境內的安德拉邦（Andhra Pradesh）卻很不平靜，傳出有2敵對政黨互丟石塊，造成雙方黨工共2死的慘劇。由於衝突過於激烈及選舉程序問題，安德拉邦甚至要求重啟選舉。

綜合外媒報導，安德拉邦在這次選舉中雖然也達成74%的高投票率，但當地時間11日晚間，「泰盧固之鄉黨」（TDP）與「青年、勞工與農民大會黨」（YSRCP）2個敵對政黨，卻互相指控影響選舉程序，造成選舉不公，雙方黨工情緒持續沸騰，在安德拉邦內多個城鎮都爆發激烈推擠及口角衝突。

最嚴重的衝突發生在當地的塔德帕特里鎮（Tadipatri），雙方衝突期間，1名TDP領導者S. Bhaskar Reddy遭亂石砸死。另有1名YSRCP黨工也在當晚的激烈衝突中死亡。

有鑑於衝突過於激烈，以及多處投票所傳出電子投票機故障，雙雙可能影響票數結果的公正性，安德拉邦州長納依度（N. Chandrababu Naidu）已經正式寫信給印度選舉委員會，要求安德拉邦的選舉應該要重新舉行。

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