印度國會大選登場 在野黨黨魁被誤認遭暗殺

〔即時新聞/綜合報導〕號稱「全球最大民主工程」的印度國會大選今(11)日開始進行投票,昨(10)日一度傳出有國會議員的人身安全堪憂,稍晚才證實是虛驚一場。

綜合外媒報導,印度在野黨國大黨(INC)有3名高層10日致信印度內政部長辛赫(Rajnath Singh),信中指出國大黨黨魁甘地(Rahul Gandhi)接受媒體訪問時,至少被綠色雷射光瞄準7次,其中2度直指太陽穴,懷疑有狙擊手試圖暗殺。他們除呼籲辛赫注意甘地的人身安全和保全漏洞,更指責「這是一個令人震驚的失誤」。

對此印度特殊安保衛隊(SPG)11日表示,他們仔細觀察影片後,確定雷射光來自攝影師的手機,當時他正在錄影。辛赫也回應,甘地並未受到生命威脅。

印度自4月11日展開國會大選投票,預計於5月19日結束投票,並在5月23日計票。由於印度的政黨和候選人眾多,投票期間至少需要動用多達1000萬名的工作人員。這次國大黨能否重返執政、現任總理莫迪(Narendra Modi)能否繼續連任,是這次大選外界關注的焦點。

