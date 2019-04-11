印度國會大選登場 在野黨黨魁被誤認遭暗殺

2019-04-11 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕號稱「全球最大民主工程」的印度國會大選今（11）日開始進行投票，昨（10）日一度傳出有國會議員的人身安全堪憂，稍晚才證實是虛驚一場。

綜合外媒報導，印度在野黨國大黨（INC）有3名高層10日致信印度內政部長辛赫（Rajnath Singh），信中指出國大黨黨魁甘地（Rahul Gandhi）接受媒體訪問時，至少被綠色雷射光瞄準7次，其中2度直指太陽穴，懷疑有狙擊手試圖暗殺。他們除呼籲辛赫注意甘地的人身安全和保全漏洞，更指責「這是一個令人震驚的失誤」。

對此印度特殊安保衛隊（SPG）11日表示，他們仔細觀察影片後，確定雷射光來自攝影師的手機，當時他正在錄影。辛赫也回應，甘地並未受到生命威脅。

印度自4月11日展開國會大選投票，預計於5月19日結束投票，並在5月23日計票。由於印度的政黨和候選人眾多，投票期間至少需要動用多達1000萬名的工作人員。這次國大黨能否重返執政、現任總理莫迪（Narendra Modi）能否繼續連任，是這次大選外界關注的焦點。

The #Congress party has sent the video clip of #RahulGandhi’s media interaction in Amethi to Home Minister Rajnath Singh https://t.co/Zq48gjOB9f — Kalinga TV （@Kalingatv24x7） 2019年4月11日

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