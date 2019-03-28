擊落人造衛星 印度躋身太空強權

2019-03-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕印度總理莫迪二十七日突然發表全國電視演說，宣告印度躋身「太空超級強國」，指科學家使用一枚反衛星飛彈，成功摧毀在太空的一枚低軌道衛星，成為繼美國、中國及俄羅斯之後，第四個擁有擊落衛星能力的國家。但政治觀察家認為，這場演說反映莫迪擔心即將舉行的大選結果，藉此鼓動民族主義情緒為選舉拉票。

疑為拉抬莫迪選情

這是莫迪自二○一六年底以來，首度發表電視演說。他指出，該飛彈從印度東部奧里薩邦（Orissa）一座測試設施發射，擊落一枚在地球三百公里外的低軌道衛星。這項測試是和平性質，不是為了製造戰爭氛圍。他向國際社會保證，這不是針對任何國家，未違反任何國際協定，是為改善印度十三億人口的安全，「這是印度驕傲的一刻」。印度外交部也發表聲明表示，印度無意進入太空軍備競賽，向來主張太空只能做和平用途；該測試是在大氣層低處進行，以確保沒有太空碎片。

此前，美國先於一九五九年進行首次反衛星飛彈測試，前蘇聯於一九六○年代及七○年代初開始進行類似試驗。美俄自一九八五年後二十年間未有這類試驗，中國則直到二○○七年才測試成功。

分析家指出，這種武器得以讓印度攻擊敵方衛星，並能做為攔截彈道飛彈的科技基礎。印度宿敵巴基斯坦是使用中、俄的火箭發射衛星，印、巴上月曾越界互相空襲，爆發兩國四十年來最大衝突。新德里智庫「國防研究分析所」（IDSA）高級研究員利雷評析，印度需要打造反衛星武器，如今印度向南亞次大陸發出訊息，該國已有機制進行太空戰。

印度將於四月十一日至五月十九日，舉行七階段的國會大選投票，結果定於五月二十三日宣布。曾為莫迪撰寫傳記的政治分析家穆科帕迪耶指出，莫迪顯然是擔心選舉結果，且發現印巴上月衝突鼓動的愛國情緒還不夠，才會試圖操弄民族主義，爭取選票。印度西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）也痛批，莫迪嚴重違反選舉行為守則，她打算向選委會呈交訴狀。

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