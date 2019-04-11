獲報歹徒入侵民宅躲浴室 警攻堅破門抓到這個「人」…

2019-04-11 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕家中遭到陌生人入侵是件可怕的事，如果只是烏龍一場的話，那就變成令人鬆一口氣的搞笑事件！美國奧勒岡州波特蘭市警方接獲報案指稱，自家浴室可能有人侵入，門內不斷有碰撞聲與陰影移動，警方為了防止嫌犯逃逸，攻堅破門而入，結果發現所謂的「入侵者」只是1台掃地機器人。

綜合外媒報導，波特蘭警方在當地時間8日接獲報案指稱，家裡遭人入侵，有間浴室裡疑似躲了人，裡面發生碰撞聲還有陰影移動，他已將那間浴室上鎖。

警方派員荷槍實彈趕抵現場，發現民宅浴室內的確有碰撞聲響，於是對浴室喊話，希望入侵者束手就擒，對方卻毫無回應。擔心入侵者破窗逃逸，警方決定攻堅，沒想到破門後，卻發現浴室內只有一台掃地機器人正在忙碌工作，令現場員警忍不住笑出來。

據了解，報案者受到姪子委託幫忙看家，他不知道家中有掃地機器人，在溜狗回來後聽到掃地機器人發出聲響，誤以為家裡遭人侵入，嚇得趕緊報警。警方得知是烏龍一場後，也未對他究責，因為當時他們也以為真的有人入侵！

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