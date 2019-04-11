澳洲518大選 經濟和氣候兩大議題成焦點

2019-04-11 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理斯科特莫里森今（11）日宣布將於5月18日舉行聯邦選舉，焦點議題將著重於在經濟和氣候。

今年初，中國商人黃向墨遭取消其澳洲永久居留身份，部分原因是他涉嫌與中國政府有關係，據《CNN》報導指出，日前曾與黃向墨來往密切的政商名流紛紛遭到起底，澳洲朝野兩黨都捲入黃向墨爭議。像是2017年，工黨政治家達爾薩里（Sam Dastyari）揭露自己與黃向墨的關係後退出參議院；現任為內政部長的達頓（Peter Dutton）在2016年為移民部長時也曾會見黃向墨，引發爭議。

前總理馬爾科姆·特恩布爾（Malcolm Turnbull）批評，達頓有很多可以解釋的事情，他應該是負責澳洲國內安全的部長，確保國內政治不受外國影響。他還表示，現任總理莫里森須迫切解決這些指控。不過，這不是澳洲第一次見識中國商人與政界間交往過密。因此，在去年澳洲通過立法，禁止外國人捐贈政治運動，並阻止外國勢力干涉政策制定。

某專家表示，中國的影響和干涉都無法影響澳洲稅收、健康和教育方面。他說，選舉期間的政治議程往往由兩大政黨制定，兩大黨都無法從討論中國政治影響力中獲益，因此在此次選舉，任何一方都不急於將最新的指控作為熱門選舉話題。

綜合媒體報導指出，澳洲剛經歷一年的極端天氣事件，包括洪水，森林大火，颶風和嚴重乾旱；去年，政府也因在立法中取消減排的目標計劃，引發激烈批評，經濟和氣候變化預料將成為影響席次的關鍵問題。莫里森昨（10）日在新聞發布會上表示，此次選舉將決定不僅是未來3年的經濟，而是未來10年。

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