澳洲政界遭起底 在野兩黨都捲入中國富豪爭議

2019-04-10 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國商人黃向墨日前遭澳洲政府拒絕入境，澳洲曾與黃向墨來往密切的政商名流也紛紛遭到起底，工黨領袖修頓（Bill Shorten）就被指出，曾參加黃向墨女兒的婚禮，如今澳洲朝野兩黨都捲入黃向墨爭議。

綜合媒體報導，澳洲檢察總長波特（Christian Porter）今日公開了證據照片，指出在野黨工黨領袖修頓曾經參與黃向墨女兒的婚禮，「這些照片昭示了修頓與黃向墨的關係有多深」。

在今日公布照片之前，工黨曾被指出於2015年收受黃向墨5.5萬澳幣的捐款，但工黨黨魁修頓拒絕回應此事。

除了修頓之外，執政黨自由黨的前議員桑托羅（Santo Santoro）與現為內政部長的前任移民部長達頓（Peter Dutton）都已被爆出曾收過黃向墨的錢，以加快處理黃向墨的入籍申請。

中國富商黃向墨取得澳洲永久居留權多年，今年初澳洲當局以與中國共產黨關係密切為由，不只否決了黃向墨的移民申請，連原先擁有的居留權也一併取消。此後澳洲開始徹查國內與黃向墨有過密切往來的政界人物，防堵中國共產黨是力的干預。

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