中國富豪黃向墨遭澳禁入境 澳洲128華人社團反擊

2019-02-19 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國富豪黃向墨被澳洲政府取消永久居留權及禁止入境，引發震撼，認為是澳洲防堵中共滲入澳洲的第一槍，隨後，黃向墨不止自己四處開罵澳洲政府，當地時間本月16日，澳洲128家華人社區團體在該國的3家中文報紙刊登聲明，指控澳洲政府對黃向墨的作法是強加「莫須有」罪名。

綜合媒體報導，澳洲政府在去年通過《反外國干預法》，首發禁止外國人入境的案例就是中國富豪黃向墨，黃向墨為中國深圳玉湖集團創辦人、大洋洲中國和平統一促進聯盟主席，2011年舉家移居澳洲，事業版圖擴及雪梨與昆士蘭，且獲利頗豐，曾因捐贈近300萬美元（約9100萬台幣）政治獻金給澳洲主要政黨，而聲名大噪。

黃向墨是在過年返中探親時，被取消居留權及禁入境，以致他不能返回到澳洲，目前他已委託律師準備上訴，而當地的華人也展開一連串的挺黃行動，最大行動就是128個華人社團在該國3大中文報紙《星島日報》、《澳洲新報》和《澳洲日報》聯合發表了一份聲明，支持黃向墨，並強調黃向墨就是未來澳洲華人的下場。

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