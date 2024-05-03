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TikTok成中共動員工具 美國會議員要求調查

TikTok與美中角力示意圖。（路透）

TikTok與美中角力示意圖。（路透）

2024/05/03 16:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會日前審議母公司為中國「字節跳動」的短影音社群媒體TikTok「不賣就禁」法案期間，TikTok發動大批用戶致電各選區國會議員遊說反對此案。針對TikTok公司此舉，聯邦眾議院議員2日要求政府調查。

聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」新任主席、共和黨議員穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）2日致函聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan），指TikTok公司向據報導大量的用戶、「包括孩童」，推播「欺騙性和煽動性的資訊」，要求用戶提供如郵遞區號等個資，動員聯絡國會議員反對此案，「我們極為擔心，一個被中共控制的應用程式，顯然有不受限制的能力操弄美國民眾，包括美國孩童」。

議員要求FTC調查，TikTok是否違反了「兒童網路隱私保護法」（Children's Online Privacy Protection Act，COPPA），以及這項遊說行為是否違反其他禁止對消費者有欺騙行為的法律。

《美國國家廣播公司新聞網（NBC News）》3日報導，穆勒納爾另外向該台發出的書面聲明指出，「在眾院審議我們法案的同時，TikTok將其應用程式變為中共的一種緊急訊息系統，向用戶提供有關這項法案的誤導訊息，並且鼓勵孩童致電我們的辦公室」。

對此，TikTok回應，該公司使用符合FTC指引的標準程序來篩選用戶年齡，該機構並不要求受眾為一般大眾的網站，其營運商需要對此進一步驗證」，且該公司只對18歲以上用戶發送有關該法案的通知，並未刻意針對任何未滿13歲的用戶。

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