造價逾8000億！俄總統普廷反對與中國合建高鐵

2019-04-11 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕莫斯科通往喀山的高速鐵路，是由俄方與中國共同合作的大型公共工程，造價超過人民幣1800美元（約台幣8267億元）的建設計畫被俄國媒體披露，總統普廷（Vladimir Putin）已表態反對與中國合作的這項工程。

根據《自由亞洲電台》報導，中俄雙方領導人過去互相訪問時，均會提到彼此在2009年就展開的「莫斯科—喀山高速鐵路」工程計畫，還簽下許多合作意向、MOU（備忘錄）等文件，這條高鐵路線在中國稱作「新絲綢之路」，是未來北京通往莫斯科高鐵的組成路段之一。

報導指出，但這項計畫延宕10年毫無進展，除了建造成本逐年提高之外，有俄國媒體披露，總統普廷本人反對與中國合作建造高鐵，即使總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）支持興建部分路段，但普廷認為副總理安頓．謝魯阿諾夫（Anton Siluanov）提出的「興建高速公路計畫」較佳。

《鳳凰網》報導的消息來源也證實「普廷總統不支持」與中合作，雖然俄國政府有所否認，但也沒有證實這項計畫會繼續進行，只提到大約會在4月上旬給予正式決定，目前預計當地時間今天（11日）開會討論，總統、總理與高鐵總裁等人都在出席名單內。

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