達賴喇嘛病情好轉 傳中國出動特務打探病情

2019-04-10 20:31

〔國際新聞中心／綜合報導〕西藏流亡精神領袖十四世達賴喇嘛9日身體不適，被送往印度新德里一間醫院治理。據海外華文媒體《博訊網》報導，消息傳出後，中國隨即出動特務到醫院打探病情。所幸83歲的達賴喇嘛目前情況已穩定，預料兩至三天後就可以出院。

中南海知情者向博訊網記者獨家透露，達賴喇嘛突然入院的消息，頗令中國領導人習近平「竊喜」，「中南海核心智囊和御用團隊第一時間就已接報，隨即稟告了習近平。」

此外，中國駐印大使館知情者在接受《博聞社》亞太分社駐港記者暗訪時表示：「只要達賴喇嘛在印度，中國特務就會隨之而來；此次達賴喇嘛入院治療，中方特務就迅即行動，多方打探達賴（喇嘛）病情。」

所幸的是，在印度新德裡醫院接受治療後，達賴喇嘛胸部遭細菌輕微感染的不適，已經明顯好轉，目前狀況已趨平穩，預期兩至三天後可以出院。

達賴喇嘛3月在印度接受美國《時代》（TIME）雜誌專訪時表示，在他離世後的2、3年內，中國或會選擇一名達賴喇嘛轉世， 如同他們選擇班禪喇嘛那樣，但這樣的選擇決不會獲得藏人認可。他強調，只有達賴喇嘛能代表600萬藏人，其他誰都無法代表。

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