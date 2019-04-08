港人拳頭硬了！中國客省旅費 搭帳篷霸佔營地

清明節假期間，中國客攻陷香港貝澳營地。（圖片擷取PLAY HARD 玩硬 臉書社團）

2019-04-08 15:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕清明節連續假期吸引不少香港市民到戶外露營，親近大自然，卻發現許多營地被中國客霸佔，其中最受歡迎的大嶼山貝澳營地更「淪陷」，54個營地幾乎被中國客密密麻麻的帳篷佔滿，仿如難民營，多個垃圾桶塞爆，食物包裝袋、水瓶甚至帳篷被棄置在營地。

綜合港媒報導，香港營友形容中國客是插針式在營內駐紮帳篷，擠迫情況直逼「劏房」（香港狹小的分割居住空間）。也有營友苦嘆中客團「捲土重來」，港人放假想覓一處寧靜地方露營放鬆都難，他們認為中國客露營目的不在於享受郊野風光，只是為了自遊行住宿之地，省下飯店住宿費。

有清潔工表示，假期期間營地人滿為患，留下大量垃圾。部分在該處搭營的港人反映，一些中國旅客以營貼營方式佔用營地，景況彷如「返咗（回到）大陸」，促請讓港人優先使用營地。營友認為，中國地客並非旨在享受郊野的寧靜，認為他們「也不知露營樂趣何在」。

港人伍小姐與4名友人上週六下午到達營地，當時已放滿帳篷，她們需走到營地最角落才有位置露營，其他沙灘位置被帳篷佔滿，「連路邊也有3至4個營」，她們旁邊則有十多名中國旅客放置約5個同款帳篷「霸位」，至晚上才回來。這些中國客一大清早即以普通話高聲談話，「問你（其他營友）甚麼時候走」。她形容女廁環境惡劣，多間廁所滿是糞便，臭氣撲鼻。

香港有3處郊野的免費露營地，供香港人在假期露營活動，分別在大嶼山貝澳、屯門蝴蝶灣及西貢萬宜水庫西壩創興水上活動中心。其中貝澳設有52個營地，地方大，最受歡迎。

由於香港露營處有完善的生活設施，這些中國遊客自是「賓至如歸」，有人還帶了大量食物自行煮食。問題是鵲巢鳩占，香港人自然嚥不下這口氣。而這些中國遊客一到，還占用盥洗室洗衣服，然後在帳篷外拉起繩子晾曬衣服，在度假勝地掛起「萬國旗」，更使香港人傻眼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/