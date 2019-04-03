拖延戰術失敗！香港逃犯條例修法將三讀 媒體憂利刃高懸

2019-04-03 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港逃犯（修訂）條例草案備受爭議，除日前5000人上街抗議之外，香港記者協會等多個媒體工會亦發表共同聲明指控這個「引渡惡法」將「威脅記者人身安全」。然而今（3）日泛民主派強烈反對並試圖拖延失敗後，此案將逕交立法會一讀和二讀。

綜合媒體報導，備受爭議的香港逃犯（修訂）條例草案今（3）日提交立法會一讀和二讀，當局希望趕在7月前迅速通過，對此，香港泛民主派強烈表達反對立場，但拖延戰術失敗，此案將進入修法三讀程序。

港府以台灣殺人案作為修法理由之一，強調希望將沒有簽定引渡條款之區域以個案方式處理，不限於台灣，還包括中國及澳門等地。但我國陸委會已澄清，即便香港通過此法，也法在非對等的情況下處理港方引渡要求，也令港府的說法不攻自破。

對此，今日香港記者協會連同多個媒體工會組織發表聯合聲明，明確反對政府修訂逃犯條例，認為此舉將導致寒蟬效應，「威脅記者的人身安全」。此例一開，將會使任何在港記者因各種罪名移送中國，有如將記者置於中共的斷頭台上，利刃高懸。

該聲明亦指出，修法將會導致香港僅存的言論、出版及新聞自由受到更嚴重的打擊，記者也將戒慎恐懼，產生無形的心理壓力，引發寒蟬效應。

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