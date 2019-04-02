香港明審《逃犯條例》 傳富豪逃難潮爆發…

2019-04-02 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府將於明天提交《逃犯條例修訂草案》到立法會審議，這項條例引發香港民眾對安全的疑慮，據報導，已有多名香港富豪打算在逃犯條例過關之前，就先逃離香港，以免成了被引渡的對象。

香港《蘋果》報導，居住香港的富豪中，很多是來自中國，當初因擔心被眾多貪腐案牽累而避居香港，有的是在香港購豪宅居住，有的是藏身酒店，最有名的是香港號稱六星級的「四季酒店」，人數之多，該酒店一度還被戲稱為「望北樓」，取北望神州，期待早日等「過關」、「安全」回歸。

如今，《逃犯條例》修訂，已有不具名的富豪表示，考慮離開香港，受到美中博奕的影響，也不敢跑去美國，擔心成為當中博奕籌碼，最大考慮是往澳洲去。

不止富豪人想逃，手中的資金逃的更快，商界人士認為，逃犯條例草案中，涉商業罪行地雷高達37處，如同白色恐佈，業界諷刺指《逃犯條例》變「逃錢」（資金流走）條例；受訪商界人士都不敢具名表態，擔心遭秋後算賬。

一位商業律師表示，中國有不少商業制度及會計制度都沒有跟國際接軌，若是用香港標準處理商業糾紛，等於是踏進地雷，潛在風險太高，光是逃犯條例第15項罪行類別「與賄賂、貪污、秘密佣金及違反信託義務有關的法律所訂的罪行」，就可能隨時出事，很多港人到中國生意都要掛名董事，且是子公司的子公司，怎麼會知道細節？隨時可能踩到地雷。

另外，中國人最愛的陰陽合同、潛規則、應酬算賄賂還是可以入帳？叫女工加班是不是會誤進中國保護婦女法律？…地雷一堆。

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