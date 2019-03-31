香港將修《逃犯條例》他們先逃 林榮基：決定移民

2019-03-31 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局向立法會建議修《逃犯條例》，容許港、中、台以單次個案方式處理引渡請求，讓外界擔憂，中國司法不獨立，可能會因此濫捕，人權組織呼籲港府撤回修法計畫，曾經「被失蹤」的銅鑼灣書店長林榮基甚至為此已決定移民。

綜合外媒報導，林榮基近日已表示對港府擬修訂《逃犯條例》感到憂慮，擔憂修訂條例通過後會被引渡到中國受審。他表示，港府此舉把港人置於不利位置，即使把可引渡的罪名減至37類，也無法讓人安心，因為中國沒有法治觀念，審訊也可造假，難保當局不會利用灰色地帶來引渡港人到中國。

林榮基指出，這次修法對港人的人身安全和不同的自由造成影響，因此參與今（31）日舉行的反修例遊行表達反對。他已決定在修正案通過前移民，因此這可能是他最後一次在香港參加遊行。據悉，林榮基獲得友人協助已向3國求助，包括美國和德國。

另外，國際特赦組織、香港人權監察和人權觀察，也連署致函香港特首林鄭月娥，要求港府撤回修訂，指出任何人若被引渡到中國都可能有風險，「會遭受酷刑與其他形式的虐待及其他嚴重人權侵犯」。

人權團體質疑，香港司法機構未來在裁決有關案件時，是否能抵擋中國政府的壓力，擔憂一旦修訂獲得通過，《逃犯條例》可能成為「香港及北京政府進一步威嚇批評人士的有力工具」。

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