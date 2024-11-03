4年來首次！中印邊境駐軍「協同巡邏」還交換糖果 小粉紅超不爽！

中印駐守邊界的軍隊上週五互贈糖果。（圖翻攝自微博）

2024/11/03 23:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度自2020年5月起在邊境發生多起軍事對峙與衝突事件，兩國關係一度降至冰點，不過日前雙方就爭議邊境問題達成協議，解除對峙狀態，中印駐守邊界的軍隊還在上週五（11/1）印度「排燈節」（Diwali）當天在兩國實際控制線（LAC）沿線的狄姆喬科（Demchok）進行「協同巡邏」，還交換糖果互相釋善意。沒想到消息曝光後，引發大批中國小粉紅不滿，怒斥「之前犧牲的戰士算什麼？」

綜合中港媒體報導，中印日前宣布就爭議邊境問題達成協議，上月25日雙方駐守邊境軍隊開始落實協議，在最後2個軍事對峙點－拉達克地區（Ladakh）的德普桑（Depsang）和狄姆喬科各自往後撤離，解除對峙狀態，並逐一拆除自2020年5月以來設立的臨時哨所，外界認為這是中印邊境駐軍爆發流血衝突以來的最大和解。

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本月1日，有印度軍方消息人士證實，中印邊境駐軍當天在兩國實控線沿線的狄姆喬科進行「協同巡邏」，並預計在近期到德普桑也來一次「協同巡邏」。據悉，自兩國爆發衝突對峙後，印軍都沒有在前述地點巡邏過，上一次進入這些巡邏點是在2020年1月，時隔4年多終於再次踏進狄姆喬科以及德普桑。另外，上週四（10/31）和週五為印度最盛大的節慶「排燈節」，中印軍方當天在實控線上5個邊境人員會晤點（BPM）互贈糖果以表善意。

沒想到消息曝光後引發中國網友不滿，「4年多來都是我們實控，最後變協同巡防，不知該說啥……」、「這表述是我們讓步了？」、「不會白白犧牲了吧？忘了傷疤忘了疼？」、「桑全汝郭（喪權辱國）！對得起犧牲的人嗎？」、「嫌丟的不夠嗎？」、「我只記得大好河山寸土不讓，沒想到2024年了還得退讓」、「之前犧牲的戰士算什麼？」、「失望！為什麼讓步？」

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