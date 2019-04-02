香港逃犯條例送審 港商忐忑

2019-04-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港政府提出「逃犯條例修訂草案」將於三日提交立法會審議，若通過將容許港府以「單次個案」方式，將在港嫌犯引渡至台灣、澳門及中國等地受審，但也引發北京藉此進行司法迫害的疑慮。對此，曾被澳門判刑的香港富商劉鑾雄一日委託律師，就逃犯條例提出司法覆核，要求修訂後的草案不具追溯力。

劉鑾雄為「華人置業公司」前董事會主席及行政總裁，為香港四大富豪之一。美國「富比世」雜誌二○一九年全球億萬富豪榜，將他列為第六十五名，資產達一百六十九億美元（約五二五○億台幣）。一四年，劉與港商羅傑承在澳門涉及賄賂與洗錢，澳門初級法院判兩人入獄五年三個月。

迄今，劉、羅兩人一直未赴澳服刑，因為港澳之間沒有引渡協議，只要他們不入境澳門，即可免於服刑。但在香港逃犯條例草案即將審議之際，外界預料該案若獲通過，劉、羅兩人可能被移交澳門。

針對逃犯條例修訂，劉一日透過律師表示，他已就此向香港高等法院提出申請司法覆核）許可。劉的覆核申請書指出，逃犯條例修訂草案違反「人權法」及「基本法」，要求法院發佈聲明，裁定修訂後的逃犯條例不應具有追溯力，無權移交在修訂生效前已被定罪之人。

逃犯條例修訂是香港保安局於今年二月提出，引述案例是一宗在台灣發生的港女命案，但香港各界質疑，該條例將傷害香港的司法制度，導致北京眼中的「政治犯」被送到中國濫審。香港三月三十一日有一．二萬人走上街頭，反對港府強行立法。

香港美國商會也擔心，修法可能衝擊國際投資者對香港的信心。除了泛民主派，多名親中建制派政治人物及商人也表示反對。然而，香港行政長官林鄭月娥一日強調，不會撤回逃犯條例修訂草案，希望立法會儘快完成審議，還強調港府不會容忍部分人士假借遊行鼓吹「港獨」。

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