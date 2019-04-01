反擊「卡死和平條例」說 陸委會批朱：不是無知就是欺騙國人

2019-04-01

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕政府推動修正兩岸關係條例，提高兩岸簽署政治協議的門檻，以建立台灣民主防衛機制，卻被前新北市長朱立倫批評為「卡死和平條例」。陸委會官員昨批評，朱提出所謂十六字和平宣言，要不是對習五條無知就是故意欺騙國人，「這種人要是當上總統，中華民國將危如累卵！」

為建立台灣民主防衛機制，行政院會上週四通過兩岸人民關係條例修正草案，明定兩岸間簽署政治協議要經國會「雙審議」和人民公投，高門檻程序比照修憲。

已表態參選總統的朱立倫日前則提出，他若當選將邀請中國國家主席習近平到金門，簽署「兩岸和平宣言」。朱立倫上週六批評政府提高政治協商門檻，使他的和平宣言主張也需要比照修憲程序般的門檻，抨擊是把「兩岸人民關係條例」改名為「卡死和平條例」，明顯是要「卡死兩岸，老死不相往來」。

對此，陸委會官員昨強硬回擊說，二○一五年馬總統向習近平提出「維繫兩岸和平繁榮現狀」五點主張，結果信誓旦旦的「九二共識就是一中各表」，在習近平面前「各表」瞬間消失，變成「一中原則」共識。證明「馬習會」就是馬接受北京政治前提為條件，在習近平面前公開承認「九二共識」就是「一中」共識，當時讓國人一片譁然。

嗆朱16字宣言

習這麼好騙嗎

官員指出，歷史殷鑑不遠，「國民黨這些政治人物有什麼誠信？人民為什麼要相信你？」官員直嗆朱立倫，習近平難道會閒閒沒事幹，沒有政治前提地跑來金門和你喝茶，講「兩岸同胞、相親相愛、互助互利、和平永守」十六字和平宣言？又難道永久和平這麼簡單，只要說說兩岸相親相愛，就可以互助互利？

官員批評，這種幾近無知的談話，要不是對「習五條」所揭示的「一國兩制台灣方案」無知，否則就是故意欺騙國人，不管是無知還是故意，這種人如果當上總統，「中華民國將危如累卵！」官員也向朱喊話，如果習近平這麼好騙、永久和平這麼簡單可得，就讓全民公投，「請朱前市長直接面對，別轉移焦點講什麼卡死和平條例」。

朱立倫辦公室回應，不會開船嫌溪彎，不敢具名叫官員。蔡政府是因為被說中了「卡死和平條例」所以「見笑轉生氣」？還是愚人節的搞笑？既然連討論兩岸事務都不願具名，也太阿Ｑ了！

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