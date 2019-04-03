香港逃犯條例將三讀 敢言主教：中共隨時有罪名引渡我

2019-04-03 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港備受爭議的「逃犯（修訂）條例草案」今（3）日提交到立法會一讀和二讀，很快將進入三讀程序。有港人認為這可能影響以敢言著稱的香港榮休樞機主教陳日君的人身安全，陳也認為，中共隨時有罪名引渡他到中國。

香港政府提出的「逃犯條例修訂草案」，容許港府以「單次個案」方式，將在港嫌犯引渡至台灣、澳門及中國等地受審，引發北京藉此進行司法迫害的疑慮。有港人撰文指出，「送中」（引渡逃犯）條例隨時令陳樞機人間蒸發」。

對此，陳日君今日晚間在臉書發文表示，他起初認為這個說法太誇張了，但後來想一想又覺得可能有道理，「我在中共的檔案處肯定有許多資料，那不是隨時能有罪名要引渡我返大陸（中國）？」

陳日君表示，1998年初，他因中共拒絕讓他到中國，曾與當時的中國宗教局長葉小文碰面抗議，對方在會面時說了半小時他在某某地方回答了記者、發表某某題目的演講、在某雜誌刊登一篇文章等。最後告訴他，「你說了這些，我們怎麼放心讓你進來？」

陳日君說，「我想今天如果他們要讀出我的全部罪狀，一個整天也不夠罷！」

陳日君也提到，他自1989年至1996年在中國「地上」修院教書，每次返回香港的感受「彷彿是重能呼吸新鮮空氣」。他說，在中國工作時，「常覺得有一點見不到的威脅，有一種形容不出的恐懼」。

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