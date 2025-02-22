今晨下探8.9度冷到下週一 3地防局部大雨

受大陸冷氣團影響，今天迎風面北部、東半部及馬祖降雨機率較高，其中在宜蘭、基隆北海岸及大台北山區降雨較廣泛，且有局部大雨發生的機率。今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉僅8.9度，連江縣南竿鄉也只有8.3度。（資料照）

2025/02/22 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，今天（22日）迎風面北部、東半部及馬祖降雨機率較高，其中在宜蘭、基隆北海岸及大台北山區降雨較廣泛，且有局部大雨發生的機率，中南部地區及澎湖、金門多雲到晴。今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉僅8.9度，連江縣南竿鄉也只有8.3度。新竹縣今晨低溫也只有10度，雲林、嘉義、金門也都不到12度。

今日氣溫方面，台灣各地及澎湖低溫約13至16度，白天高溫北部、宜花及澎湖約16至21度，中南部及台東地區約21至24度；金門11至17度、馬祖7至11度。

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沿海天氣方面，東北風明顯偏強，氣象署對桃園以南等12縣市發布陸上強風特報，包含桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，新北沿海空曠地區及基隆北海岸、金門、馬祖亦有較強陣風。另外鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週日大陸冷氣團南下，下週一受大陸冷氣團影響，中部以北、宜花地區天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週二大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，但早晚天氣仍偏冷；環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週三、週四華南雲系逐漸東移，週三北部及東半部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週四北部、宜蘭地區及中部山區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週五環境轉乾，環境仍為偏東風，各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。至於下週六至下下週一環境風場為偏東南風至南風，白天整體感受舒適溫暖，但夜晚至清晨仍有涼意。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 17 14 ~ 23 15 ~ 22 16 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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