中國外交施壓澳洲地方政府 排擠批判中共的華文媒體

2019-04-07 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕中共管控信息流通可以說是不遺餘力，國內自是不用多說，對於國外的中國人，北京當局也日益加緊限制這些人在國外接觸的資訊。日前有澳洲媒體報導指出，澳洲獨立華文報《看中國》（Vision China Times），因為內容多為批判中國共產黨，遭中方駐澳領事館施壓，要求澳洲政府排擠該媒體。

根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，《看中國》是在美國和澳洲發行的綜合性中文週報，而澳洲雪梨南方的喬治斯河區政府（Georges River Council），所轄地是澳洲當局華人人口最多的其中一個區域，《看中國》在當地也十分受歡迎，更在去年成為喬治斯河區政府舉辦中國農曆新年慶祝活動時的贊助單位。

但因為《看中國》的內容多為批判中國時政及數落共產黨的不是，中國駐澳領事館在去年1月17日向喬治斯河區政府反應農曆新年活動贊助名單一事，「我們注意到有一個名為《看中國》的政治反中媒體也在名單上！」威脅表示，中國高度重視與喬治斯河區政府的合作，「但也希望地方政府支持澳中關係發展的政策不會有所改變」自那以後，《看中國》從贊助名單上消失，今年亦是如此，中方還在去年12月特別致電喬治斯河區政府提醒別「重蹈覆轍」。

另外，澳洲廣播公司《四角》（Four Corners）專題節目、《世紀報》（The Age）和《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald ）所組成的調查團隊也發現，從他們取得的官方文件中顯示，中國領事館早就對喬治斯河區政府與《看中國》的合作相當不滿，過去更曾對區政府發出至少8次的警告。

對此，澳洲知名中國史學者白傑明（Geremie R. Barmé）就警告，中共近年對國外的中國人能接觸的資訊，管控更加嚴格，北京當局認為維持政權穩定的方法除了透過警察和政治行動，最要緊的就是讓那些有異議的人「沉默」。

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