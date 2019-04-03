加強洗腦？ 中共要求黨員慶祝「政治生日」

2019-04-03 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕每個人一生都只有一個生日，然而中共中央近期卻要求黨員必須慶祝「政治生日」，即為每名黨員入黨的日子。中紀委官網2日發文介紹，在政治生日這天，須進行重溫入黨誓詞、組織集體學習、進行談話等突顯政治性的活動，目的是激勵黨員「不忘初心，牢記使命」。

中紀委官網文章稱，「政治生日」原則上會在每位黨員入黨週年紀念日的當月或當季展開，而此舉是為了給黨員「加油、充電、補鈣」，讓黨員獲得溫暖關懷，引導黨員強化身分意識、宗旨意識、責任意識，借此增強黨員的創造力、凝聚力和戰鬥力。

文中還呼籲，舉辦政治生日活動須避免流於形式主義及官僚主義等傾向，「將堅持嚴格教育管理黨員，與關心愛護黨員相結合；將解決黨員思想問題，與解決黨員實際困難相結合，深入挖掘『政治生日』的內涵和意義」。

中國陝西省榆林市一處社區在3月30日時，便為一名黨齡53歲的老黨員舉辦「不忘政治生日，永葆入黨初心」主題活動，送上生日賀卡和蛋糕，並將活動照片傳至微博。

針對中共推動「政治生日」的行徑，有網友諷刺表示「目的是加強洗腦，減少叛黨人數」、「歡迎北京當局繼『學習』App後又出新招」；不過，也有人認為沒什麼不好，「不忘初心」、「過政治生日怎麼了，入黨紀念日難道就不能值得自己銘記於心嗎」。

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