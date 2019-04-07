高樓每年害死10億隻鳥 專家呼籲大家這麼救

2019-04-07 20:00

〔國際中心／綜合報導〕最新一項研究報告估計，單單在美國，每年估至最少1億，甚至多達10億隻飛鳥會因撞到高樓大廈而死亡，城市中的明亮燈光被認為是引誘牠們「自殺」的罪魁禍首。保育人士號召城市高層建築物的業主和管理人員，在遷徙鳥類飛經該地區的季節關閉多餘的照明，並建議民眾在不需要開燈的時候盡量不要開燈，為鳥類提供更安全的遷徙通道。

在春季，數十億隻飛鳥會在洛磯山脈和阿帕拉契山脈之間穿過美國，因此美國中部的城市多名列危險城市榜單之上。康乃爾大學研究人員最近列出了針對美國遷徙鳥類的危險城市排行榜，芝加哥名列榜首，成為這些鳥類最需警惕的地方，休斯頓和達拉斯則位居二、三位。這三個城市都位於鳥類遷徙路線中心地帶。

康乃爾大學鳥類學實驗室研究人員將顯示光污染水平的衛星數據與測量鳥類遷移密度的雷達數據相結合，展開調查後列出了該排行榜。他們1日在《生態與環境前線》期刊上發表研究報告稱，鳥類在遷徙過程中會被城市高樓的炫目燈光吸引而迷失方向，進而撞上這些高樓大廈，位於鳥類遷徙路線上的城市高樓，對牠們構成威脅。

為了保護遷徙鳥類，美國鳥類保護組織奧杜邦協會推出了「熄燈」計畫，號召城市高層建築物的業主和管理人員在遷徙鳥類飛經該地區的季節關閉多餘的照明，為牠們提供更安全的遷徙通道。芝加哥、紐約等多個大城市都響應了這一倡議。

專家指出，不僅高樓大廈的燈光會迷惑遷徙中的飛鳥，普通住宅的燈光同樣會對牠們造成威脅，估計每年有25萬隻飛鳥會因撞到這些民宅而死亡。他建議民眾在不需要開燈的時候儘量不要開燈，這樣不僅節約能源，也會在保護遷徙鳥類運動中發揮重要作用。

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