「永福樓」今晚熄燈 幹部列隊鞠躬謝客 場面令人動容

2019-02-24 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕在台北東區經營近40年，曾接待無數政商名流的中菜餐廳「永福樓」，於今（24）日晚間吹熄燈號。今晚餐廳聚集不少政商老饕，人潮爆滿，許多顧客甚至表示候補排隊再久也要吃到。在接近結束營業時刻，永福樓代表幹部們列隊向顧客們鞠躬致謝，場面令人感到相當不捨。

永福樓為知名老牌江浙菜餐廳，在東區商圈沒落後，終不敵高昂租金，於日前宣布今日收攤。永福樓公關陳羽珊表示，在結束營業的消息傳出後，生意變得踴躍，像招牌名菜烤鴨，最近20天就消化了660隻，相當於過去一個月的訂單量。今日預訂席次也在上週就達9成額滿，剩下1成的位子是開放給現場候位的民眾。

11點半才營業的永福樓，今天早上10點鐘左右，就已有人開始排隊。不少政商名流今晚也出席饗宴，包括民進黨秘書長羅文嘉、前台北市長郝龍斌及媒體人趙少康等，就是要趁最後一晚再品嘗老招牌的美味。

羅文嘉說，有歷史的餐廳就跟有歷史的書店一樣，表示當初接水牛書店是因為不捨50年書店收攤，「但我現在沒能力接40年的永福樓」，期待永福樓能再出發。

在將近結束營業時間時，永福樓代表幹部們列隊出席，向大家深深鞠躬謝客，也透露未來希望能再找到合適地點，重新出發，還說經營型態會更年輕化，以增加年輕客群。

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