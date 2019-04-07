六四紀念館遭惡意破壞 香港支聯會：不會被嚇倒

2019-04-07 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕今年是中國六四事件30週年，香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）也計畫在本月26日讓當地「六四紀念館」重新開幕。但是今早（7日）上午10點左右，工作人員返回紀念館時，卻發現紀念館多處遭惡意破壞。支聯會對此表示絕對不會被嚇倒，將加強維安，讓紀念館在26日準時開幕。

根據《香港蘋果日報》報導，經過一番努力，支聯會終於在香港旺角一帶購入1處場館，目前正在努力裝修，要讓六四紀念館在26日重新開幕。不料今早工作人員返回紀念館場址進行欲裝修工作時，卻發現大門鐵門的鎖頭不翼而飛，多個新購買的椅子、紙箱等等都被割出裂縫，牆上的10多個插座和總開關也被鹽水淋濕，明顯是要打壓紀念館重新開幕。

支聯會副主席蔡耀昌表示，目前已經報警，一切交由警方調查。很可惜目前尚未開館，館內沒有裝設監視器，暫時無法確知是何人所為，但不排除和月底的開幕活動有關。他也強調，絕對不會被嚇倒。警方則表示，於今天下午2點接獲報案，由於多項物品遺失及遭刮花，目前暫時作為竊盜案件處理。

支聯會舊有的六四紀念館位於尖沙嘴地區，後來與大樓業主出現法律糾紛，另尋地點至今，購入香港基督徒學會位於旺角地區1棟商業大樓，計畫作為新的六四紀念館館址。

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