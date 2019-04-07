200多年都弄錯？美國獨立戰爭英雄 可能是女性或雙性人

美國獨立戰爭英雄普拉斯基（Casimir Pulaski）的骨骸顯示，「他」可能是女性或雙性人。（圖擷自American Battlefield Trust網站）

2019-04-07 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕18世紀波蘭裔美國將軍普拉斯基（Casimir Pulaski），在美國獨立戰爭中拯救了美國國父喬治·華盛頓的性命，被認為是美國歷史上的英雄之一，不過最近針對普拉斯基骸骨的研究發現，「他」可能是女性或雙性人。

據《BBC》報導，普拉斯基於1745年出生於華沙，從小就對政治有著濃厚興趣，到了青少年時期，他因為爭取波蘭獨立被俄羅斯通緝因此逃到巴黎。在法國首都他遇到了美國革命家班傑明·富蘭克林，並被說服一起到美國抵抗英國軍隊。

1777年，英美兩軍在賓州展開布蘭迪萬河戰役，據信普拉斯基找到了能夠讓喬治·華盛頓和美軍撤離的路線，救了這位後來的美國國父一命。不過，普拉斯基於1779年喬治亞州的薩凡納戰役傷重不治，享年34歲。

普拉斯基的骨骸被埋在薩凡納的一座紀念碑下，大約20年前拆除紀念碑時，研究人員便展開挖掘工作，希望能研究一下這位美國獨立戰爭英雄。

當時參與研究的亞利桑那州立大學法醫人類學家梅爾布斯（Charles Merbs）回憶，他和喬治亞大學法醫專家伯恩斯（Karen Burns）在現場探勘墓穴，先進去的伯恩斯告訴梅爾布斯「進來吧，不要被嚇到叫出來，讓我們仔細研究一下再討論。」

梅爾布斯不明就裡地走進去，結果發現墓穴裡的骨骸竟然是女性的。當然，要證實這就是普拉斯基的骨骸有許多步驟要進行，首先從骨骼上的損傷看來，死者生前曾騎馬戰鬥過，至於最重要的DNA，雖然專家們從普拉斯基姪女的遺骨上取得檢體以便檢測，但因為20年前的技術限制，他們無法得到任何結果，只好將普拉斯基重新安葬。

然而，20年過去了，科技也隨之進步，研究人員決定重新檢驗證據，結果發現DNA能互相匹配，證明紀念碑下的遺骸就是普拉斯基無誤。

普拉斯基的骨骼顯示，「他」應該是女性或雙性人，根據聯合國的資料，全世界有高達1.7％的人口天生就是雙性人，同時具有男性和女性的性別特徵。

梅爾布斯說，普拉斯基是被當成男性養大的，他當時不太可能會認為自己是女人或雙性人，也許只是認為自己身體出了問題罷了。

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