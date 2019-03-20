挖出大量豬骨 巨石陣可能是英國最早「開趴地點」

2019-03-20 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國巨石陣（Stonehenge）的建造方式及用途至今是不解之謎，不過近期一份最新研究顯示，巨石陣很可能是英國最早的「開趴地點」，是英國史前時代人們專門用來聚會的場所。

綜合外媒報導，該研究調查了英國4個新石器時代晚期遺址，包括都靈頓之牆（Durrington Walls）、Marden、Mount Pleasant和West Kennet Palisade Enclosures，總共發現131頭豬的骨頭，經分析豬骨當中的化學物質後，得知這些豬隻均來自蘇格蘭、英格蘭東北部和威爾斯西部。

對此，英國卡迪夫大學首席研究員理查德（Richard Madgwick）解釋，這項研究結果證明史前人類擁有複雜的社會化模式及大規模的集體運動，因此巨石陣很可能是過去專門舉辦宴會的場所，「當時，來自英國各個角落的人們紛紛攜帶自家食物及特別飼養的家畜，長途跋涉前往巨石陣參加聚會，可以視為英國最早期的聯合文化活動。」

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