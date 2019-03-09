秘魯出土全球最大兒童獻祭遺址 曾被強行剖胸摘心臟

2019-03-09 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯北部的特魯希略（Trujillo）週邊，去年有考古學家發現15世紀時奇穆王國的「大規模獻祭遺址」，包括137具兒童骸骨、3具成人遺骨和超過200具幼年羊駝骨頭。對此，研究團隊日前揭露，這場獻祭恐和當時的聖嬰現象有關。

據美國網路科學期刊《公共科學圖書館》（PLOS ONE）報導，數年前，特魯希略居民發現路邊沙丘風化後露出的骸骨，隨後考古學家在2011年至2016年進行開挖，挖出大量兒童及幼年羊駝的骨骸。其中，兒童年齡介於5歲至14歲，有男有女，來自不同的民族與地區，他們被分成3人一組，面向大海埋葬，而多數兒童的骨骸上均有傷痕，特別是肋骨多有損壞。研究團隊判斷，當時孩童應是被人強行剖胸摘除心臟，到了2018年時，研究團隊確定這些人死於獻祭儀式，同時可能是迄今為止發現最大規模的兒童獻祭。

報導指出，研究團隊日前又有新發現，指出遺址的遺骸下方有厚厚的泥土，顯示獻祭前發生大暴雨或洪水，由此進一步推斷，當時聖嬰現象帶來的雨水嚴重影響奇穆王國的農業與貿易，所以才會發生這場獻祭。

美國杜蘭大學人類學教授維拉諾（John Verano）指出，過去從來沒有任何民族歷史資料，顯示秘魯北部沿海地區曾發生大規模兒童及羊駝獻祭的紀錄，「這次考古為我們所有人帶來驚喜。」他表示，未來研究人員將會持續研究美洲兒童獻祭和環境災害之間的關聯。

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