北京清大教授批習近平「被下課」 數百人士具名聲援

2019-04-05 13:46

〔中央社〕中國法學者、北京清華大學教授許章潤先前發文批評中國國家主席習近平，近日突遭撤職、停課。北京清大的校友近日發起公開信，要求校方恢復許章潤的工作，獲得數百人士具名聲援。

許章潤去年7月24日發表「我們當下的恐懼與期待」一文，斥中共極權政治回歸、批評習近平大搞造神運動及個人崇拜；並要求在2019年的「兩會」，再度修憲以恢復國家主席任期制度、「平反六四」等。

《紐約時報》報導，許章潤日前在手機簡訊中說，北京清大的幾名官員3月25日命令他停止所有的教學科研工作，並告訴他，學校將大幅削減他的工資，「工作組」將對他進行調查，重點是他自去年7月以來寫的文章。

許章潤「被下課」的消息傳出後，引發中國知識圈的重視，北京清大校友更在網路上發出要求校方立即恢復許章潤工作的公開信，並開放外界連署。

截至發稿，這封公開信目前已獲北京大學、上海復旦及北京清大等各大學校友、職工聲援，也有海外人士具名連署，參與人數已逾700。

這封公開信提到，對於許章潤教授因言被撤銷所有職務、停止一切招生、授課和科研活動的遭遇，感到震驚、不解、憤怒。

公開信表示，許章潤對國家的政治、經濟、社會現象進行研究，發表評論，實屬大學教授的本職，也是他憂國憂民的體現。

公開信批評，北京清華大學剝奪許章潤的工作權利，不僅有違學術自由的傳統，也違反「憲法」和教師法。此舉令廣大清華學子和知識界、學術界扼腕嘆息，並為中國的學術和人文環境深深擔憂。

公開信反問，不知許章潤做出何種「嚴重的錯誤行為」，導致校方祭出停課停職、審查。這種未有結論先有處分的做法，是對一位獻身教育、學術嚴謹、深切關注國家和民族命運的學者的極大的不公。

公開信堅決反對北京清大所做的決定，並要求立即恢復許章潤工作，停止一切迫害，並向社會說明事實真相。盼校方保護許章潤及其他教師、學生的研究、學術和思想的獨立和自由。

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