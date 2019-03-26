中共接連整肅學者 北大前講師被控「顛覆國家政權」遭拘捕

2019-03-26 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名大學學者接連遭中共「整肅」，除了清華大學知名法學教授許章潤被撤職，北京大學馬克思主義學院前講師柴曉明，據報已被警方以「涉嫌顛覆國家政權」為由「指定居所監視居住」。

綜合外媒報導，現年47歲的柴曉明曾留學英國，2014年返回中國後受聘北大，教授英語和國際貿易專業，並在有「毛左網站」之稱的《紅色參考》擔任編輯，關注國際社會主義運動發展，以及性別平權、勞工權利等問題。2018年才辭去北京的工作。

《紅色參考》編輯部24日在網上發布通告，指柴曉明目前任職於一家以組織文化藝術交流活動為主的企業，負責公司旗下公眾號「政委燦榮」的運營工作，但他20日發布最後一篇文章後失聯，手機一直處於無法接通的狀態。

通告稱，柴曉明的友人經多方聯繫，直到24日下午才獲悉，柴已於3月21日被南京市國家安全局以涉嫌「顛覆國家政權」為由「指定居所監視居住」；有關單位還去搜查他位於上海的住家，帶走一些個人物品，並要求柴75歲的父親不得對外透露有關兒子的消息。

《香港01》指出，一名消息人士稱，柴曉明被捕可能與深圳佳士工運有關，《紅色參考》編輯部曾參與了佳士工人要求組建工會活動。《紅色參考》另名編輯尚愷因涉嫌支持深圳佳士工運，去年遭到廣東警方「指定居所監視居住」。

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