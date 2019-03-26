曾發表萬言書批習搞極權回歸 清華名法學教授遭撤職

2019-03-26 04:29

〔記者陳成良／台北報導〕2005年入選中國「十大傑出青年法學家」的中國清華大學法學院教授許章潤，去年7月發表〈我們當下的恐懼與期待〉萬言書，批評習近平搞極權回歸、個人崇拜，呼籲再度修憲恢復國家主席任期制、平反六四。不過據《自由亞洲電台》26日報導，許章潤已被撤職，原因可能是經常發文針砭時弊。

清華大學內部人士證實，許章潤日前被校方通知撤銷所有職務、禁止上課及輔導學生、停止「科研活動」等。有關部門或將對他去年到日本、英國的訪學行程進行調查。

撤職前，許章潤擔任清華大學法治與人權研究中心主任和天則經濟研究所特約研究員。去年以來，許章潤發表了三篇紀念改革開放40年的文章，最近的一篇題為《中國不是一個紅色帝國》。文章認為，中國是一個超大型的極權國家，但目前有走向「紅色帝國」的趨勢。許章潤主張，只有「立憲民主、人民共和」，才能取得政權的永久正當性。

去年，許章潤發表〈我們當下的恐懼與期待〉萬言書，狠批中共倒行逆施致全民恐懼，促平反六四、廢無限任期，矛頭直指習近平，堪稱中國最敢言的知識分子。

對於文章的論點和主張，中國知識界有不同評價，但網路輿論普遍認為，公開這樣的觀點需要勇氣。有評論認為，這是2012年以來中國體制內學者批評統治集團最為嚴厲的檄文，挑戰了中國的政治禁區。許章潤在文章的結尾寫道：「話說完了，生死由命，而興亡在天矣。」

北京作家章詒和公開力挺許章潤，她告訴《自由亞洲電台》，在當前噤若寒蟬的政治環境下，許章潤因發聲而受到打壓，不排除中國知識界將發起集體聲援行動。

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