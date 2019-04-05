女大生找人「色誘」男友測忠誠度 劇情超展開！

2019-04-05 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國女大生布許（Alysha Bush）因男友李伊（Kourbine Lee）在社群網路對其他女孩「點讚」，懷疑男友不忠，於是請了寶拉（Paula）對李伊色誘並留下證據，沒想到寶拉搶了男友。

據英國《太陽報》報導，布許與李伊是遠距離戀愛，在去年一趟拉斯維加斯的旅行中，布許發現，李伊跟她的距離越來越疏遠，但對其他女生都很好，還在社群網路對其他女孩「點讚」，因此懷疑李伊有背叛她的嫌疑，便支付50美元（約新台幣1500元）請寶拉（Paula）對李伊進行「色誘實驗」，尋求證據。

寶拉之後表示，李伊帶她到高級餐廳，之後還和她發生性行為。布許相信了寶拉說的話，堅信李伊在外偷吃而分手。

但情況在5個月後大逆轉，寶拉承認自己騙了布許，「我撒謊是因為我不認為妳應該擁有他」，直言布許不應該用50美元（約新台幣1500元）來測試李伊的忠誠；布許隨後指責寶拉是一個「破壞者」。

布許表示：「老實說我應該和他談這件事，而不是讓寶拉參與其中，但當時我處於一種野蠻的狀態，我甚至不關心之後會發生什麼。我只是想抓住李伊。」

這項「色誘實驗」引發網友熱烈討論。有人在推特上寫道：「她本來可以用50美元來治療她的懷疑。但她顯然有信任問題。」還有人表示，也許布許根本配不上李伊。

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