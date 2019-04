2019-04-04 22:27

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓外交部今天指控,中國數百艘船艇在今年前3個月出沒在中業島周邊,並表示對中業島具有管轄權,此舉已明顯侵犯菲國主權,使國際情勢產生不信任與動盪,破壞和平穩定。

中業島位於南沙群島,台灣、中國及菲律賓皆對該島宣示具有主權,目前菲國掌握實質管轄權。今年1至3月期間,共有至少275艘中國漁船和海警船,遭菲律賓軍方目擊出沒中業島周邊。

菲律賓外交部今日發表聲明,表示菲國對中業島具有管轄權,此舉已明顯侵犯菲國主權,並觸犯聯合國於1982年訂立的海洋法公約(Convention on the Law of the Sea),並說明如果中國的軍艦、漁船或其他船隻仍持續出現在該海域,將採取相對應的措施。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/