忍無可忍！近300艘中國船隻逼近中業島 菲律賓強烈抗議

2019-04-02 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓當局在與中國發生主權爭議的南海派格阿薩島（Pagasa island，又稱Thitu island，中方稱中業島）周圍發現數百艘的中國船隻，因此昨（1）日下午向中國表達強烈抗議。

據《CNN》報導，由於不滿近期有275艘疑似武裝的中國船隻在派格阿薩島附近海域徘迴，菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）1日表示，外交部已向北京提出外交抗議，首先將詢問「為什麼有這麼多船」，再來是「為何這樣做」，弄清楚緣由後，會「禮貌地」請對方停止此舉。

菲律賓議員阿萊哈諾（Gary Alejano）表示，如果現在不採取行動聲張主權，中國極有可能進一步在當地建立勢力範圍；菲國武裝部隊發言人阿雷瓦洛（Edgard Arevalo）認為，中國船隻來來往往，很難量化數量，不過那些人很可能想在該區建立基地。

對此，中國駐菲律賓大使趙鑒華表示，中方正在查證有多少船隻在該海域、是否有圍島行動，不過強調他們並非武裝船隻，只是漁船在捕魚。

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