美國會議員行文國稅局 要求交出川普報稅資料

2019-04-04 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕由美國民主黨控制的眾議院歲計委員會週三表示，已行文國稅局要求提供總統川普6年的報稅資料，這也是繼針對前總統尼克森以來，相隔45年再次有人要求提供總統報稅資料。

綜合媒體報導，有別於其他總統，川普2016年在競選時就曾拒絕公開個人的報稅資料。不過眾議院歲計委員會主席尼爾（Richard Neal）週三正式行文國稅局，要求提供總統川普6年的報稅資料，函中引述國內稅收手冊指出，總統個人所得報稅資料必須強制檢查，雖然這種作法僅是國稅局的政策，並未載明於聯邦稅法中。尼爾要求國稅局局長雷汀（Charles Rettig）4月10日前提供川普的個人報稅資料，以及和川普有關聯的8個實體的報稅資料。

川普也是自前總統尼克森（Richard Nixon）以來，第一位拒絕公布報稅資料的總統。共和黨議員布雷迪（Kevin Brady）則質疑，此舉顯示民主黨急於彈劾，有誤導之虞，不過歲計委員會在聲明中強調，要求提供報稅資料和彈劾無關，而是基於合法的監督。

由民主黨控制的司法委員會，週三也通過動議，授權主席發出傳票，要求司法部提交特別檢察官米勒調查「通俄門」案的完整報告。先前由司法部長巴爾所提交的報告摘要僅有4頁，內容指並未發現川普競選團隊在2016大選與俄羅斯勾結的證據，司委會為此要求巴爾於近日交出完整調查報告，並強調司委會有權看到完整報告和相關證據。

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