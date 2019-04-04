AIT證實陸戰隊進駐 《環球》崩潰：必須讓美付出代價

2019-04-04 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）昨天首次證實，包括陸海空三軍與海軍陸戰隊在內的現役美軍，自2005年起就進駐AIT，搬遷到內湖後也是如此，展現對台灣的支持；此舉令中國官媒崩潰，嗆「必須讓美付出代價」。

AIT昨公告內湖新館將於5月6日正式啟用，對於新館的維安措施，AIT發言人孟雨荷回答媒體詢問時，先回答與過去相同的內容說，正如AIT目前辦公處所實施的維安措施，當AIT搬遷到內湖時，也會有少部分美籍人員與大量當地雇員與當地政府合作，為新館提供安全保障，等於首次證實海軍陸戰隊在內的現役美軍自2005年起就進駐AIT。

AIT的表態令中國為之氣結，官媒《環球》表示，今年無論對於中美關係、台美關係還是兩岸關係都是一個特別重要和敏感的時期，美國高調宣布現役美軍進駐AIT，實際上是在表達支持台灣當局的同時對中國表示強硬。

《環球》引述中國專家說法，聲稱美國的行為充分暴露出霸權主義，嗆未來必須要讓美國和台灣付出代價。

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