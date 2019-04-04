AIT證實陸戰隊駐台 美國務院：維持美台關係使命

2019-04-04 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）昨天首次證實，包括陸海空三軍與海軍陸戰隊在內的現役美軍，自2005年起就進駐AIT，搬遷到內湖後也是如此。對此，美國國務院說，美國的政策沒有改變，基於3項聯合公報和台灣關係法的一中政策，維持美國和台灣人民之間關係的使命。

AIT發言人孟雨荷昨天表示，美國政府自2005年以來，就派遣包括現役軍人在內的人員進駐AIT，其中包括來自陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊的人員。這些美軍並未穿著軍裝，未來AIT搬遷到內湖，美軍也將進駐。

《美國之音》報導，對於美軍進駐AIT的消息，美國國務院發言人指出，美國的政策沒有改變，美國仍然致力基於3項聯合公報和台灣關係法的一中政策；AIT本著台灣關係法，承擔維繫美國與台灣人民之間商業、文化及其它關係的使命；與在AIT前址的做法一樣，一小批派駐AIT的美方人員和人數更多的當地僱傭人員與地方當局合作負責保全工作。

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