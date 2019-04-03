微博問「為何日軍沒燒故宮」 中國男星被逼道歉

2019-04-03 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國男演員趙立新昨日在微博上提問，「為何日本佔領中國期間沒有掠奪燒毀北京故宮？」引發中國網友不滿，認為他有意美化日本侵中歷史，在輿論壓力下他於今日凌晨發出道歉聲明。

綜合媒體報導，早在上月31日趙立新就曾在微博發問，指「英法聯軍為什麼要火燒圓明園？！」在網友回應說是因得不到所以毀滅時，趙立新又反問稱「那紫禁城呢，是忘了還是沒帶打火石？」到了昨日趙又突然在微博發問：「日本人佔領北京八年，為什麼沒有搶走故宮裡的文物並且燒掉故宮？這符合侵略者的本性嗎？」

趙的發文也立刻引來網友回應，有人說是因日本人「準備佔領並統治，而不是掠奪」，趙則回應稱如果是掠奪，為什麼戰敗投降前也沒燒，並對故宮文物被轉移的說法「不太信服」。此番言行進一步引發中國網友砲轟，質疑趙有意美化日軍侵中的歷史，並痛批趙不了解北京故宮文物被迫南遷的慘痛歷史。之後共青團中央、紫光閣（中央和國家機關工作委員會旗幟雜誌社）更陸續點名趙，質疑其觀點太天真。

在外界輿論壓力下，趙立新將相關發文刪除，並於今日凌晨發出道歉聲明，自稱是因表達得不夠準確，讓外界誤認他是在幫日軍說話，但他強調：「我骨子裡流的是中國人的血，我絕不會為暴徒洗地。」

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