「還願」開習大大玩笑引熱議 知名漫畫家決定「露胸」道歉

2019-02-23 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前我國國產恐怖遊戲「還願」，由於裡面的彩蛋拿中國國家主席習近平開玩笑，使中國網友從原先因「中國產的優質遊戲」而感到自豪，結果一夕之間全部崩潰切割；PTT有網友在討論此事時，有網友認為不能隨便拿別國領導人開玩笑，結果有人起鬨要以我國歷任總統馬英九、蔡英文做為漫畫主題的知名漫畫家韋宗成出面道歉，結果韋宗成真的在今天（2月23日）道歉了…

有PTT網友在今天（2月23日）表示，一國領導人都是很偉大的，豈可隨意拿梗來亂開玩笑，指出知名漫畫家韋宗成不僅畫會遭天譴的林默娘漫畫，連我國兩任前現任總統馬英九、蔡英文都拿來畫畫消遣，痛批對方真是「罪大惡極」，要求韋宗成須出面發個道歉啟事，「給全台灣人民一個交代」

結果韋宗成得知此事後，可能真的是「深感愧疚」，隨即在今晚於臉書畫圖致歉；不過由於他基於道歉要露胸的常識，為表誠意竟畫一張露胸的圖道歉，不料此舉反而使網友更怒了，紛紛批評「這個道歉，讓人看了更火大了呢」、「第一次看到道歉的胸部會變怒」、「總統快來跟他和解展現大度」、「不能只有我接受這種道歉」

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