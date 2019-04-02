土耳其執意買俄S-400防空系統 美國宣布不給F-35了

2019-04-02 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕由於土耳其執意採購俄羅斯製S-400防空飛彈系統，美國宣布停止交付F-35戰機及其相關設備，美方強調為保護關鍵技術不被俄羅斯竊取，「在土耳其明確決定放棄S-400防空系統前，暫停F-35相關交付和活動」。

據《路透》報導，儘管美國強力反對，土耳其仍表示，將於7月開始接收俄羅斯S-400防空飛彈系統，10月正式部署，美國及北約憂心，俄羅斯可能藉由S-400飛彈系統獲取F-35的機密資料，美國甚至提出出售愛國者防空系統給土耳其的提案，但土國仍執意購買S-400，五角大樓決定，暫停交付F-35給土耳其。

美國防部發言人安德魯斯中校（Mike Andrews）發表聲明指出，「在土耳其明確決定放棄S-400防空系統前，暫停F-35相關交付和活動，我們將就該重要問題與土耳其繼續對話」，安德魯斯強調：「國防部正在採取謹慎措施，保護我們在關鍵技術上的共同投資。」

土耳其日前花100億美元採購100架F-35，僅交付2架後，美國國會去年下令，F-35延遲交付，由於土耳其在F-35開發階段時參與投資，有戰略專家表示，部分俄羅斯武器系統被視為對美國具有潛在威脅，美國阻止F-35的交付是一項重大決定，因為對雙方而言恐帶來嚴重的損失。

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