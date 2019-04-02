鞏固台灣空防 美學者：美國遲早要考慮售台F-35

2019-04-02 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕由於中共軍機越過海峽中線，總統蔡英文昨日在臉書強調：「對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。」針對鞏固台灣空防議題，前美國國防部亞太安全事務助理部長葛雷格森中將（Wallace Gregson）指出，F-16V非常有利於台灣的防衛需求；國際評估與戰略中心資深研究員費雪（Rick Fisher）則認為，面對解放軍快速現代化，美國遲早都必須考慮售台F-35戰機的問題。

根據《美國之音》報導，費雪指出，F-35或F-16V都可以滿足台灣的防衛需求，雖然對台灣「未來的防衛需求」而言，F-35會是比較好的選擇，不過台灣短期內需要將老舊戰機汰舊換新，美國可以出售F-16V的話，可以立即達到這個目的。

費雪表示，華府與台灣必須考慮到未來的問題，因為中國戰機已朝向第5代發展，甚至已經開始進行第6代的軍事技術發展，F-35雖然是第5代戰機，但未來10年內可重新改裝來應付第6代戰機威脅，所以售台F-35等於是給台灣兩個世代的軍事能力。至於售台F-35的時間點，費雪認為，華府應該未來某個時間點開始考慮，必須在F-16的採購完成後就開始。

葛雷格森則表示，他不認為川普政府會像過去的美國政府一樣不賣給台灣戰機，另一方面，F-16V非常有利於台灣的防衛需求，而且價格也非常具成本效益，至於台灣購買F-16V是否會比買F-35更好，葛雷格森認為就台灣能買到的價格和數量來說，「答案是肯定的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/